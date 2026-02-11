ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

Τι αναφέρει η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Εκδόθηκε η 1Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/τ. Α.Σ.Ε.Π. / 04.02.2026) που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Από 17 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

  • ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
  • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
  • ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
  • ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
  • ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
  • ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
  • ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
  • ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
  • ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ Χημικών - 1 θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

