Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης
Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγικό εργατικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ένας 35χρονος εργαζόμενος στην περιοχή της Ευκαρπίας, έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης, λίγο μετά τις 11:30.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας
16:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης
16:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο
19:14 ∙ WHAT THE FACT