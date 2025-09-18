Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα

Επεισόδια μικρής έντασης και χρήση χημικών σημειώθηκαν νωρίς το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης για την επέτειο των 12 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η ένταση επικράτησε στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη, όταν άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία προσαγωγή.

Να σημειωθεί ότι στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για τον Παύλο Φύσσα, με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων.

