Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»

Το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει 400 πιστοί, οι οποίοι ζητούσαν την απαγόρευση της έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» και την τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας για τυχόν προσβολή της προσωπικότητας των επισκεπτών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, τα οποία είχαν βανδαλίσει τον Μάρτιο ο πρώην βουλευτής της «Νίκης», Νίκος Παπαδόπουλος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις γύρω από τη λογοκρισία στην τέχνη.

Kάποιοι χαρακτήρισαν τα έργα βλάσφημα και προσβλητικά προς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Μετά τις διαμαρτυρίες τους έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, στρεφόμενοι κατά της διευθύντριας Συραγώς Τσιάρα και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας προσωρινή διαταγή για την απαγόρευση της έκθεσης.

Η Εθνική Πινακοθήκη και το υπουργείο Πολιτισμού υποστήριξαν ότι η έκθεση, που φιλοξενείται από τις 22 Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζει σύγχρονα έργα με καλλιτεχνική πρόθεση και τεκμηρίωση, χωρίς να προάγει μίσος ή προσβολή ομάδων.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έγινε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απορρίφθηκε, καθώς δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη λήψης των μέτρων.

Έναν μήνα μετά τον βανδαλισμό, τα έργα είχαν μείνει συμβολικά στο πάτωμα για λίγες ημέρες και στη συνέχεια αποσύρθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη, για να επανέλθουν αργότερα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

