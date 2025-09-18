Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Δικογραφία για παράνομη βία, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίσθηκε σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (18/9) προσέγγισε άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος βρισκόταν στο εσωτερικό του οχήματος του και κρατώντας ένα περίστροφο και ένα πιστόλι, τον σημάδεψε και τον απείλησε λεκτικά, ζητώντας του (1.000) ευρώ, ως οφειλή, ενώ στην συνέχεια πυροβόλησε μια φορά στον αέρα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Πατρών κατά τις έρευνες τους στον τόπο του περιστατικού βρήκαν και κατέσχεσαν ένα κάλυκα, ενώ σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 δίκαννο με κομμένη κάννη,

1 κυνηγετική καραμπίνα,

161 φυσίγγια

13 κάλυκες

4 μαχαίρια

1 αστυνομικό φάρο και

1 ρόπαλο μπέιζμπολ.

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.

