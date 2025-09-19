Ιωάννινα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε την Παρασκευή ο 16χρονος μαθητής που συνελήφθη το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το EpirusTV, ο15χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, καθώς από τον ξυλοδαρμό του προκλήθηκε κάταγμα γνάθου.

Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας του, ενώ σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και με απόφαση του ανακριτή η επιμέλειά του ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και απαγορεύεται να πλησιάζει τον 15χρονο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.