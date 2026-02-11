Subaru: Πατέντα για «χειροκίνητο» κιβώτιο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η Subaru κατοχύρωσε σύστημα που προσομοιώνει χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, επιχειρώντας να μεταφέρει την αίσθηση ενός θερμικού μοντέλου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Subaru: Πατέντα για «χειροκίνητο» κιβώτιο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Του Γιάννη Σκουφή

Καθώς η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιταχύνεται, αρκετοί κατασκευαστές αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν το οδηγικό ενδιαφέρον για όσους έχουν συνηθίσει την εμπλοκή ενός χειροκίνητου κιβωτίου.

Η Subaru φαίνεται να εξελίσσει τη δική της λύση, καταθέτοντας μια πατέντα για ένα σύστημα που προσομοιώνει μια χειροκίνητη μετάδοση σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο. Δεν πρόκειται για πραγματικό κιβώτιο με γρανάζια, αλλά για έναν συνδυασμό επιλογέα σε διάταξη «H», πεντάλ συμπλέκτη και αισθητήρων.

Οι κινήσεις του οδηγού μεταφράζονται από μονάδα ελέγχου σε αντίστοιχες ρυθμίσεις ροπής του ηλεκτροκινητήρα, ώστε να αναπαράγεται η αίσθηση αλλαγής σχέσεων. Με απλά λόγια, το σύστημα «δείχνει» ότι αλλάζεις ταχύτητα, παρότι η μετάδοση παραμένει μονής σχέσης.

Πάντως, η Subaru δεν είναι η πρώτη που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Toyota έχει ήδη παρουσιάσει αντίστοιχη τεχνολογία, ενώ οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά στην εξέλιξη ηλεκτρικών μοντέλων. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η νέα πατέντα να βασίζεται σε κοινή τεχνογνωσία.

Το ερώτημα παραμένει αν μια τέτοια λύση αποτελεί ουσιαστική καινοτομία ή περισσότερο «εργαλείο» διαφοροποίησης σε μια αγορά όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τείνουν να προσφέρουν παρόμοια οδηγική αίσθηση.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να προσελκύσει οδηγούς που αναζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή. Από την άλλη, προσθέτει πολυπλοκότητα σε μια τεχνολογία που μέχρι σήμερα ξεχωρίζει για την απλότητά της.

Η τελική απάντηση θα δοθεί στην πράξη. Αν το κοινό ανταποκριθεί, το «χειροκίνητο» ηλεκτρικό της Subaru ίσως ανοίξει μια νέα, έστω και εξειδικευμένη, κατηγορία. Όπως έγινε και στην περίπτωση του Hyundai Ioniq 5 N που το τεχνολογικό του πρότυπο (εικονικές σχέσεις+ ήχο), αναμένεται να υιοθετήσει μέχρι και η Porsche.

