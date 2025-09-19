Πάτρα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τους δράστες

Μία πολύ σοβαρή υπόθεση ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/9) εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ειδικότερα, άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα της Ασφάλειας που ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.

