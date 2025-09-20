Φωτιά σε επιχείρηση στα Ιωάννινα – Στο σημείο η Πυροσβεστική - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ιωάννινα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε γνωστή επιχείρηση της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και προσωπικό, επιχειρώντας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από την καμινάδα του καταστήματος.