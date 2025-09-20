Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, όπως κατεγράφη από την κάμερα του Newsbomb

Newsbomb

Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Τόνοι από αποκαΐδια, μαύρη σκόνη και ατμόσφαιρα βαριά από την καμένη μυρωδιά του ξύλου που κάηκε. Αυτή είναι η εικόνα της επόμενης μέρας του πύρινου μετώπου που «ξέσπασε» σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09).

Φωτογραφίες και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Σχεδόν 18 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες με οχήματα, ενώ, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0107
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0207
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0307
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0407
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0507
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
0607
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
fotia-se-ergostasio-menidi-4.jpg
0707
Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.

Η φωτιά σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και επεκτάθηκε σε γειτονικό εργοστάσιο με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη κα τα δύο εργοστάσια.

Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Μενίδι.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μενίδι.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μενίδι.
Η επόμενη μέρα της φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μενίδι.

Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, τις οποίες στήριξαν 4 ελικόπτερα από αέρος κατά τη διάρκεια της ημέρας, δυστυχώς οι φλόγες τύλιξαν και διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων, όπου μέχρι αργά το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή «μάχη», καθώς υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας τους να έχουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους εξαιτίας των πυκνών και τοξικών καπνών.

