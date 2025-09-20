Ολική καταστροφή από τη φωτιά στο εργοστάσιο στο Μενίδι – Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τόνοι από αποκαΐδια, μαύρη σκόνη και ατμόσφαιρα βαριά από την καμένη μυρωδιά του ξύλου που κάηκε. Αυτή είναι η εικόνα της επόμενης μέρας του πύρινου μετώπου που «ξέσπασε» σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09).

Φωτογραφίες και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Σχεδόν 18 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες με οχήματα, ενώ, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

01 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 02 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 03 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 04 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 05 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 06 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR. 07 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.

Η φωτιά σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και επεκτάθηκε σε γειτονικό εργοστάσιο με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη κα τα δύο εργοστάσια.

Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, τις οποίες στήριξαν 4 ελικόπτερα από αέρος κατά τη διάρκεια της ημέρας, δυστυχώς οι φλόγες τύλιξαν και διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων, όπου μέχρι αργά το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή «μάχη», καθώς υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας τους να έχουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους εξαιτίας των πυκνών και τοξικών καπνών.

Διαβάστε επίσης