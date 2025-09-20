Καίει ακόμη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι: Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς – Βίντεο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι, το μεσημέρι της Παρασκευής

Καίει ακόμη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι: Ερωτήματα για τα αίτια της πυρκαγιάς – Βίντεο
Χάρης Γκίκας / NEWSBOMB.GR.
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/09) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, στο Μενίδι.

Η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ, οι επίγειες δυνάμεις την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου.

Ερωτήματα για την παρατεταμένη καύση

Σχεδόν 16 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής θα ρίξει «φως» στα αίτια εκδήλωσης του πύρινου μετώπου.

Η φωτιά σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και επεκτάθηκε σε γειτονικό εργοστάσιο με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη κα τα δύο εργοστάσια.

Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, τις οποίες στήριξαν τέσσερα ελικόπτερα από αέρος κατά τη διάρκεια της ημέρας, δυστυχώς οι φλόγες τύλιξαν και διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων, όπου μέχρι αργά το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή «μάχη», καθώς υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας τους να έχουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους εξαιτίας των πυκνών και τοξικών καπνών.

