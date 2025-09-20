Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι
Νέο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ομοεθνών έρχεται να προβληματίσει τις τοπικές αρχές
Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην περιοχή του Ξηροποτάμου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του στην οδό Σβάιτσερ και Ιασίου και τον τραυμάτισε σοβαρά στο στήθος, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Το Α’ Αστυνομικο Τμήμα διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ αναζητείται ο δράστης.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επεισοδίων μεταξύ ομοεθνών που προβληματίζει έντονα την αστυνομία.
