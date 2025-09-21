Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

Το πάθος τους κατέληξε σε θρήνο

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος
Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμηση για τέσσερις κυνηγούς αγριόχοιρου στην Αρκαδία. Ένας άνδρας 57 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας. «Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν» αναφέρει ένας από τους κυνηγούς στον τηλεοπτικό σταθμό Star, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 57χρονος

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μια μέρα στο βουνό. Μια μέρα που έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.

