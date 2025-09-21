Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι στην Αργολίδα, το πρωί της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη «μάχη» για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, «ήχησε» και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.