Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη «μάχη» για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι στην Αργολίδα, το πρωί της Κυριακής (21/9).
Την ίδια ώρα, «ήχησε» και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
