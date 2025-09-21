Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη «μάχη» για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Newsbomb

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι στην Αργολίδα, το πρωί της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη «μάχη» για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, «ήχησε» και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γορτυνία: «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι από ένα λάθος», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το φονικό

09:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι με τον νικητή να κρίνεται στο… όριο!

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Σκάβοντας για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή… νεκροθαφτών

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σύγκρουση δύο ιπτάμενων eVTOL σε πρόβα αεροπορικής επίδειξης

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Δρακόντεια μέτρα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στον χώρο της τελετής - Υποδυόταν τον αστυνομικό

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή άμυνα: Έρχεται ένα «τείχος drone» για την Ευρώπη - Πώς θα λειτουργεί

08:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: O Παναθηναϊκός αποκαλύπτεται στους Έλληνες του Σίδνεϊ - Η ώρα και το κανάλι

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Mitsubishi Eclipse Cross EV: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 600 χιλιόμετρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Δρακόντεια μέτρα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στον χώρο της τελετής - Υποδυόταν τον αστυνομικό

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Στη «μάχη» 44 πυροσβέστες, έξι εναέρια - «Ήχησε» το 112 για ετοιμότητα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Γορτυνία: «Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι από ένα λάθος», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το φονικό

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κερκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ