Πλήθος κόσμου κάνει γιόγκα στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Αθηνάς, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο».

Για 24 ώρες, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, η πολυσύχναστη οδός –από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι– απαλλαγμένη από μηχανοκίνητα οχήματα, γεμίζει με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, που θα αναδείξουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του προορισμού.

Η πρωτοβουλία «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να δουν το κέντρο της πρωτεύουσας με άλλη ματιά: Ως έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, μουσικής και ελεύθερης μετακίνησης, έναν χώρο που αναπνέει διαφορετικά και δείχνει τον δρόμο για μία πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη, αλλά και ως έναν προορισμό για τους επισκέπτες μέσω της ανάδειξης καινοτόμων εμπειριών και της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Αθήνας.