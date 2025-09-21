Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου: Συγκλονιστικό βίντεο από ψηλά – Οι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή

Στη «μάχη» με τις φλόγες έχουν ριχτεί από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά και 2 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος προκειμένου να θέσουν γρήγορα τη φωτιά που σημειώθηκε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή και καθιστούν δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης, ακόμη και για τα ελικόπτερα.

Δείτε το βίντεο του patris.gr από ψηλά, με τις φλόγες και τους καπνούς που έχουν πνίξει την περιοχή.

Ήχησε το «112»