Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας: Σε κίνδυνο σπίτια - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Σύμφωνα με το «THE NEWSPAPER» η φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια από αδιευκρίνιστη αιτία.
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη με τη φωτιά για να σβήσει και να μην επεκταθεί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
