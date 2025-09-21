Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας: Σε κίνδυνο σπίτια - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το «THE NEWSPAPER» η φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια από αδιευκρίνιστη αιτία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη μάχη με τη φωτιά για να σβήσει και να μην επεκταθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

