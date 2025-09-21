Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρή και η 36χρονη Μαρία έναν μήνα μετά τη μάχη της με τα εγκαύματα

Θρήνος και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, καθώς η 36χρονη Μαρία άφησε την τελευταία της πνοή, έναν μήνα μετά το φρικτό περιστατικό της πυρκαγιάς στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα. Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύοντας με τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη στο 36% του σώματός της.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία. Ο θάνατός της έρχεται να προστεθεί στον τραγικό θάνατο του 40χρονου Νίκου Καλυβιανάκη, ο οποίος είχε επίσης υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την ίδια φωτιά και είχε καταλήξει πριν από περίπου έναν μήνα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα όταν μια πυρκαγιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του ανενεργού γηπέδου. Ο Νίκος Καλυβιανάκης, πατέρας δύο παιδιών και γνωστός στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου, κατάφερε να βγει μόνος του, όμως υπέστη σοβαρά εγκαύματα και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες μετά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου τρόμου, καθώς πολίτες παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της άτυχης Μαρίας. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το neakriti.gr, τη στιγμή που οι πυροσβέστες την έβγαζαν από το φλεγόμενο κτήριο, αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη, ξέσπασαν σε δάκρυα.

Η διπλή αυτή τραγωδία έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αφήνοντας πίσω της δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος.

