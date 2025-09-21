Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
