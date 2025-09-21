Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας .

