Φωτιά τώρα στη Νέα Πέραμο
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
