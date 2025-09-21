Φωτιά τώρα στη Νέα Πέραμο

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

