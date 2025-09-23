Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/9/2025 6:30:00 πμ
23/9/2025 5:30:00 μμ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΜΥΚΑΛΗΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ
409
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1141
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1144
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 11:00:00 πμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Π.ΡΑΦΤΗ - Λ.Π.ΡΑΦΤΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - - ΔΡΟΣΙΑΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΠΕΡΑΝΤΗ - ΛΥΓΟΡΙ - ΚΗΠΩΝ - ΦΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΡΩΝ - ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΔΑΦΝΗΣ - ΧΛΟΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΕΛΛΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΖΕΝΕΤΤΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΓΚΕΛΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ - ΕΚΑΒΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΣΚΑΦΙΔΑ - ΜΑΜΑΣΗ - ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΓ.ΑΝΝΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΩΣΤΗ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΚΕΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΧΑΛΚΗΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΒΑΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΣΣΟΥ -
1449
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 11:00:00 πμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Π.ΡΑΦΤΗ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΒΗΣΑΝΗΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΑΜΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΝΑΞΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
1449
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 97 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1139
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 - 9 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1013
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1015
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) απο κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΣΩΠΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ(ΤΑΚΗ) από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1018
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ.
714
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 8 - 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΤΟΦΗ απο κάθετο: Ν. ΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΟΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1140
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΝΙΠΠΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΔΑ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΑ έως κάθετο: ΚΟΥΓΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΒΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΑ απο κάθετο: ΓΟΥΔΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΑΛ απ
940
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.
716
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΡΟΥ - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΓΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ
231
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΤΕΜΠΩΝ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΜΑΡΑΙΤΗ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
232
Λειτουργία
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ.
711
Κατασκευές
23/9/2025 8:00:00 πμ
23/9/2025 4:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
410
Κατασκευές
23/9/2025 8:30:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 41 - 43 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1142
Κατασκευές
23/9/2025 9:00:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 32 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
1147
Κατασκευές
23/9/2025 10:00:00 πμ
23/9/2025 1:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 6 έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
868
Κατασκευές
23/9/2025 10:00:00 πμ
23/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1014
Λειτουργία
23/9/2025 10:00:00 πμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΠΕΛΛΗΣ.
712
Κατασκευές
23/9/2025 11:00:00 πμ
23/9/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΦΑΤΗ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 8 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1145
Κατασκευές
23/9/2025 11:00:00 πμ
23/9/2025 3:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - Π.ΡΑΦΤΗ - ΟΙΤΥΛΟΥ - ΠΥΛΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΡΑΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΙΛΑΪΔΗ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΗΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1450
Λειτουργία
23/9/2025 12:00:00 μμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 5 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1146
Κατασκευές
23/9/2025 12:00:00 μμ
23/9/2025 2:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΦΕΡΗ, ΤΡΟΟΔΟΥ, ΖΑΪΜΗ, Β.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.
715
Κατασκευές
23/9/2025 2:00:00 μμ
23/9/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ.
713
Κατασκευές
