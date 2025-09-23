Τέμπη: Κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί με DNA, δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος

Κάθε σορός θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών που έχει παραδοθεί στις οικογένειες, έχει ταυτοποιηθεί με DNA και μέσω της Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (ΟΑΘΥΚ), άρα δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, υποστηρίζει ο Λεωνίδας Κουμπούρας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας.

«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, o κ. Κουμπούρας.

«Για κάθε θανόντα υπάρχει, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση, πρώτον, έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με την οποία γίνεται ταυτοποίηση από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας των σορών, με παραδείγματα των συγγενών των θανόντων, δηλαδή ανάλυση DNA καθώς και έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ για την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων των σορών», υποστήριξε, επισημαίνοντας πως αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών.

Οι διάδικοι μπορούν να βρουν τις απαντήσεις για την ταυτοποίηση των σορών στα Τέμπη

«Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις» είπε ο κ. Κουμπούρας και συνέχισε: «Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης». Εκτίμησε μάλιστα πως «προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα».

Όσον αφορά στην Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών, ο κ. Καμπούρης, που μεταξύ άλλων είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, εξήγησε πως η ομάδα αυτή έχει ενεργοποιηθεί σε πολύνεκρα περιστατικά όπως η πυρκαγιά στο Μάτι ή το ναυάγιο της Πύλου: «Έχουν ένα πρότυπο και ένα σχέδιο διαχείρισης που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα της Interpol και αντικείμενο του οργανισμού αυτού είναι η αναγνώριση και η ταυτοποίηση θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές, εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες κτλ».

Καμπούρης: Πρέπει να δείξουμε πως ο Κώστας Καραμανλής ευθύνεται για κακούργημα

Ο ίδιος υποστηρίζει πως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στα οποία θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι δικηγόροι των συγγενών, τα οποία έχουν και ισχυρότερη βάση: «Στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο που αφορά την υπόθεση του κυρίου Καραμανλή, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί, όπως φαίνεται, παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ εμείς έχουμε την άποψη ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη και πρέπει εμείς όλα αυτά να τα εκθέσουμε. Όπως επίσης να αναδείξουμε και την ευθύνη του κ. Σπίρτζη, γιατί η ερευνώμενη περίοδος είναι από το 2016 ως την ημέρα του δυστυχήματος και κατά την άποψη μας φέρει και αυτός μεγάλη ευθύνη. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να παρελκύσουμε μία διαδικασία, την ακροαματική διαδικασία, δεν επικεντρωνόμαστε στα ορθά ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν τα πλημμελήματα».

