Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι αναφέρεται σε εκταφή για να διαπιστωθεί η χημική ουσία που υποτίθεται πως προκάλεσε την πυρκαγιά και πως υπεβλήθη ταυτόχρονα με την έναρξη της απεργίας πείνας

Χρύσα Γρίβα

Γιώργος Φλωρίδης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού από το δυστύχημα των Τεμπών, υποστήριξε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε επίσης ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι αφορά σε εκταφή για να διαπιστωθεί η χημική ουσία που υποτίθεται πως προκάλεσε την πυρκαγιά. Ανάλογο αίτημα είχε υποβληθεί και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, από δύο άλλους συγγενείς θυμάτων Τεμπών και τότε είχε απορριφθεί. Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε επανειλημμένως στη συνέντευξή του στον Σκάι 100,3 πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία αυτή, που αφορά αποκλειστικά τις δικαστικές αρχές και πως ο ίδιος, ερμηνεύοντας το σκεπτικό του συμβουλίου Εφετών Λάρισας που απέρριψε το αίτημα, συμπεραίνει πως απορρίφθηκε καθώς πλέον, έχει απορριφθεί και η θεωρία περί παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, την οποία και χαρακτήρισε «απάτη».

«Τέτοια αιτήματα, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες έχουν υποβληθεί δύο και έχουν απορριφθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και από το συμβούλιο των εφετών, με το σκεπτικό ότι ζητείται η εκταφή για να γίνει μια ανακριτική πράξη, αλλά με βάση τις εκθέσεις δεν υπάρχουν χημικές ουσίες/παράνομο φορτίο. Αυτό το αίτημα δεν έχει υπόβαθρο γιατί καταρρίφθηκε η απάτη του ξυλολίου που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το εξωτερικό» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που έχει κοινοποιηθεί με εξώδικο στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής μεταξύ άλλων, υπεβλήθη για πρώτη φορά με την έναρξη της απεργίας πείνας εκ μέρους του και άρα δεν έχει απορριφθεί, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη επ’ αυτού. Μάλιστα, ο υπουργός εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο είτε να υποβληθεί νέο αίτημα που να αφορά στην εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή της είτε στο πλαίσιο του ήδη υποβληθέντος αιτήματος, ο εισαγγελέας να ερμηνεύσει πως πράγματι, μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή. Πρόσθεσε δε πως η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών δεν αναμένεται να προκαλέσει καθυστέρηση στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο ότι υπάρχει μια άρνηση να υπάρξει εκταφή. Από πού; Από ποιόν; Στο εξώδικο του Πάνου Ρούτσι υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση. Ζητά να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτού που κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή του χθες είπε ότι αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν δύο πράγματα: είτε αίτημα για εκταφή, είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας εφετών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

«Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα και κάποιος το αρνείται. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές του Αρείου Πάγου λένε ότι στο μεν ζήτημα της άδεια εκταφής για διακρίβωση χημικής ουσίας, επειδή η ανάκριση έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον ανακριτής και ο εισαγγελέας έχει διαβιβάσει την πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της δικαιοσύνης, τότε η μόνη αρμόδια είναι η πρόεδρος των εφετών της Λάρισας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα, είπε: «Δεν θέλω να αποδώσω κακές προθέσεις και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όμως πιστεύω ότι η δήλωση αυτή που αναφέρεται σε "επίμονη απόρριψη αιτημάτων" οφείλεται σε έλλειψη σωστής πληροφόρησης γιατί καμία απόρριψη ούτε επίμονη απόρριψη δεν έχει υπάρξει γιατί δεν έχει υπάρξει αίτημα για ταυτοποίηση σορών. Όταν δεν υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, πώς να απορριφθεί;»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Καταδικάστηκε για τον φόνο των παιδιών της η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του που έφερε τον πνιγμό της 59χρονης

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν – Όσα κατέγραψε δημοσιογράφος της Hürriyet

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο βυζαντινός δικέφαλος αετός και ο... Ερντογάν

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας - Ακολούθησε καταδίωξη και όταν συνελήφθη χτύπησε αστυνομικό

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συμφερόντων

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Η εμφάνισή του στο «Cash or Trash» και η αντίδραση της ΕΟΕ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

10:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφισμα στήριξης της Παλαιστίνης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής - Συνάντηση του Πρέσβη με εκπροσώπους 12 δήμων

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

10:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ανοιχτά Ζυθοποιεία»: Η μεγάλη γιορτή μπύρας επιστρέφει για ένα Σαββατοκύριακο, εσείς θα λείπετε;

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia K4: Ο διάδοχος του Ceed που έρχεται να ταράξει τα νερά

09:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξανά στο... σχολείο ο αλγόριθμος του TikTok - Θα επανεκπαιδευτεί σε δεδομένα χρηστών από τις ΗΠΑ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Η εμβληματική φωτογραφία του David Bowie στο Aladdin Sane ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ σε δημοπρασία

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σαρωτικές αλλαγές» στον Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας - Ακολούθησε καταδίωξη και όταν συνελήφθη χτύπησε αστυνομικό

10:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του που έφερε τον πνιγμό της 59χρονης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Η εμφάνισή του στο «Cash or Trash» και η αντίδραση της ΕΟΕ

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες «κρατούν ζωντανά» τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν – Όσα κατέγραψε δημοσιογράφος της Hürriyet

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο βυζαντινός δικέφαλος αετός και ο... Ερντογάν

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ