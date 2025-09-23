Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού από το δυστύχημα των Τεμπών, υποστήριξε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε επίσης ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι αφορά σε εκταφή για να διαπιστωθεί η χημική ουσία που υποτίθεται πως προκάλεσε την πυρκαγιά. Ανάλογο αίτημα είχε υποβληθεί και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, από δύο άλλους συγγενείς θυμάτων Τεμπών και τότε είχε απορριφθεί. Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε επανειλημμένως στη συνέντευξή του στον Σκάι 100,3 πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία αυτή, που αφορά αποκλειστικά τις δικαστικές αρχές και πως ο ίδιος, ερμηνεύοντας το σκεπτικό του συμβουλίου Εφετών Λάρισας που απέρριψε το αίτημα, συμπεραίνει πως απορρίφθηκε καθώς πλέον, έχει απορριφθεί και η θεωρία περί παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, την οποία και χαρακτήρισε «απάτη».

«Τέτοια αιτήματα, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες έχουν υποβληθεί δύο και έχουν απορριφθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και από το συμβούλιο των εφετών, με το σκεπτικό ότι ζητείται η εκταφή για να γίνει μια ανακριτική πράξη, αλλά με βάση τις εκθέσεις δεν υπάρχουν χημικές ουσίες/παράνομο φορτίο. Αυτό το αίτημα δεν έχει υπόβαθρο γιατί καταρρίφθηκε η απάτη του ξυλολίου που χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το εξωτερικό» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που έχει κοινοποιηθεί με εξώδικο στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής μεταξύ άλλων, υπεβλήθη για πρώτη φορά με την έναρξη της απεργίας πείνας εκ μέρους του και άρα δεν έχει απορριφθεί, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη επ’ αυτού. Μάλιστα, ο υπουργός εκτίμησε πως υπάρχει περιθώριο είτε να υποβληθεί νέο αίτημα που να αφορά στην εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή της είτε στο πλαίσιο του ήδη υποβληθέντος αιτήματος, ο εισαγγελέας να ερμηνεύσει πως πράγματι, μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή. Πρόσθεσε δε πως η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών δεν αναμένεται να προκαλέσει καθυστέρηση στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

«Υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο ότι υπάρχει μια άρνηση να υπάρξει εκταφή. Από πού; Από ποιόν; Στο εξώδικο του Πάνου Ρούτσι υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση. Ζητά να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτού που κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή του χθες είπε ότι αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν δύο πράγματα: είτε αίτημα για εκταφή, είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας εφετών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

«Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα και κάποιος το αρνείται. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές του Αρείου Πάγου λένε ότι στο μεν ζήτημα της άδεια εκταφής για διακρίβωση χημικής ουσίας, επειδή η ανάκριση έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον ανακριτής και ο εισαγγελέας έχει διαβιβάσει την πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της δικαιοσύνης, τότε η μόνη αρμόδια είναι η πρόεδρος των εφετών της Λάρισας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα, είπε: «Δεν θέλω να αποδώσω κακές προθέσεις και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όμως πιστεύω ότι η δήλωση αυτή που αναφέρεται σε "επίμονη απόρριψη αιτημάτων" οφείλεται σε έλλειψη σωστής πληροφόρησης γιατί καμία απόρριψη ούτε επίμονη απόρριψη δεν έχει υπάρξει γιατί δεν έχει υπάρξει αίτημα για ταυτοποίηση σορών. Όταν δεν υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, πώς να απορριφθεί;»

