Αρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν έχουμε αρμοδιότητα - Αρμόδιος να αποφασίσει την εκταφή ο πρόεδρος Εφετών

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την εξώδικη δήλωση που κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στο αίτημα εκταφής που προβλήθηκε με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών και ιδίως την ενδεχόμενη ύπαρξη παράνομης καύσιμης ύλης, ο κ. Τζαβέλλας υπογράμμισε ότι η αίτηση διαβιβάστηκε αρμοδίως, ώστε να εξεταστεί από τα κατά νόμο δικαστικά όργανα στο στάδιο που βρίσκεται η δικογραφία. Δηλαδή, από τον Εισαγγελέα Εφετών, τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας και, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο, από το αρμόδιο δικαστήριο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ανάλογο αίτημα είχε ήδη υποβληθεί κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, όμως απορρίφθηκε. Πρόσθεσε επίσης ότι στην πρόσφατη εξώδικη δήλωση δεν περιέχεται σαφής αίτηση για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση σορών θυμάτων. Όπως διευκρίνισε, εφόσον κατατεθεί ρητά τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι περιέχεται εμμέσως στην εξώδικη δήλωση, αυτό θα εξεταστεί άμεσα και θα δοθεί η ανάλογη απάντηση.

Η ανακοίνωση

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

