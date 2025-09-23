Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε καθένα από τους τρεις κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί πέρσι τον Ιούνιο ως μέλη συμμορίας διακίνησης κοκαΐνης, ενώ κατά την αστυνομική έρευνα είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 21 κιλά της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Πρόκειται για τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 42, 40 και 45 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Μέρος της κοκαϊνης εντοπίστηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Κατά τις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα και δώδεκα φυσίγγια, όπως επίσης χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

Στις απολογίες τους τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά, δηλώνοντας επιχειρηματίες- ο ένας ξενοδόχος στην πατρίδα του κι ο άλλος ιδιοκτήτης της παραπάνω εταιρίας μίσθωσης οχημάτων, ενώ ο τρίτος αποδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευσή τους.

Το δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψαν στις φυλακές.