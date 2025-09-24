Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

Η Λένα Καρασταμάτη ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών - Είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή πρόσφατα λόγω βίντεο στο TikTok

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok
Η 57χρονη είχε γίνει viral όταν βίντεο στο TikTok την κατέγραψε εν ώρα εργασίας
Θλίψη σκόρπισε στην Καβάλα ο αιφνίδιος θάνατος της Λένας Καρασταμάτη, 57 ετών, που εργαζόταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Η γυναίκα, γνωστή στο ευρύ κοινό από viral βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί στο TikTok και αναδείκνυε την αφοσίωση της γυναίκας στη δουλειά της, «προδόθηκε» από την καρδιά της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η ιστορία της Λένας Καρασταμάτη και η αναγνώριση από τα social media

Η Λένα Καρασταμάτη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή πρόσφατα, όταν ένα βίντεο που την απεικόνιζε να εργάζεται με ζήλο και ενέργεια στην καθαριότητα του Δήμου Καβάλας, κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία της εκεί αναδείκνυε το πρότυπο εργαζόμενης, γεγονός που της χάρισε ευρεία αναγνώριση και εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο.

Τις τελευταίες ημέρες, η 57χρονη βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός της οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια. Η τραγική είδηση προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους συναδέλφους της και τους κατοίκους της περιοχής, που την γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την εργατικότητα και το ήθος της.

Όπως μεταδίδει το kavalapost.gr, ήδη έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της. Τα αποτελέσματα αναμένονται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και να επιβεβαιώσουν τα αρχικά συμπεράσματα.

Δήμαρχος Καβάλας: Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου, αναφέρει στο μήνυμά του για τον θάνατο της 57χρονης ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας.

Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της».

