Γλυφάδα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ποσειδώνος, λόγω τροχαίου ατυχήματος

Με προβλήματα διενεργείται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Εξαιτίας της κατάστασης έχουν σχηματιστεί ουρές.

Δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματίες.

