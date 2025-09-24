Γλυφάδα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ποσειδώνος, λόγω τροχαίου ατυχήματος
Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Κρήτης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με προβλήματα διενεργείται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της πλατείας Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Εξαιτίας της κατάστασης έχουν σχηματιστεί ουρές.
Δεν έχει γίνει αναφορά για τραυματίες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Σεισμός τώρα στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Μύκονο: Νεκρός 68χρονος στην παραλία Κόρφος
19:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος έρωτας: Η καθηλωτική πρεμιέρα και όσα θα δούμε
19:42 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
19:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ταρέμι το «καθάρισε» από το πρώτο 20λεπτο
20:52 ∙ LIFESTYLE