Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με βάση το εορτολόγιο, είναι των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

Ευφροσύνη

Φροσύνη

Φρόσω

Ευφροσύνα

Φροσούλα

Φροσού

Έφη

Οσία Ευφροσύνη

Οσία της χριστιανικής εκκλησίας, η οποία γεννήθηκε το 413 στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του τοπικού αξιωματούχου Παφνούτιου. Μετά τον θάνατο της μητέρας της έγινε μοναχή για να αποφύγει τον γάμο, τον οποίο ήθελε να της επιβάλει ο πατέρας της. Εντάχθηκε σε ανδρική μονή με το όνομα Σμάραγδος, ξεγελώντας τους μοναχούς για το φύλο της και εμφανιζόμενη ως άνδρας.

Συχνά την επισκεπτόταν ο πατέρας της για να της ζητήσει συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι είναι η κόρη του. Λίγο πριν από το θάνατό της το 470 αποκαλύφθηκε ενώπιόν του και εκείνος αποφάσισε να εγκατασταθεί στο κελί της ως μοναχός για το υπόλοιπο του βίου του.

Τμήματα των λειψάνων της Οσίας Ευφροσύνης βρίσκονται στη Μονή Κύκκου Κύπρου και στο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης της Ρωσίδος στη Μάνδρα Αττικής.

