Πυροβολισμοί σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη

Πυροβολισμοί τα ξημερώματα της Πέμπτης σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη.



Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν σε είσοδο διώροφης κατοικίας προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν τρεις οπές, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.