Φωτιά στο Καστρίτσι Αχαΐας: Στη «μάχη» 40 πυροσβέστες και πέντε εναέρια - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στο Καστρίτσι Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Δείτε βίντεο από το σημείο: