Θεσσαλονίκη: 43χρονος έκλεψε εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης από αυτόματους πωλητές
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέλαβαν 43χρονο Έλληνα, ο οποίος χθες το μεσημέρι, από κοινού με συνεργό του, αρχικά διέρρηξαν αυτόματους πωλητές στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν περίπου 100 τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης.
Ακολούθως επιχείρησε να αφαιρέσει και άλλα προϊόντα από τους πωλητές, χωρίς να τα καταφέρει, σύμφωνα με το thestival.gr.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ώρα των επιδομάτων: Την Τρίτη θα καταβληθούν για τον Σεπτέμβριο
14:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
14:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία
13:04 ∙ LIFESTYLE
«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο
06:28 ∙ LIFESTYLE