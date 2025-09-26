Θεσσαλονίκη: 43χρονος έκλεψε εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης από αυτόματους πωλητές

Αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέλαβαν 43χρονο Έλληνα, ο οποίος χθες το μεσημέρι, από κοινού με συνεργό του, αρχικά διέρρηξαν αυτόματους πωλητές στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν περίπου 100 τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης.

Ακολούθως επιχείρησε να αφαιρέσει και άλλα προϊόντα από τους πωλητές, χωρίς να τα καταφέρει, σύμφωνα με το thestival.gr.

