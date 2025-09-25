Επεισοδιακή σύλληψη δύο διαρρηκτών στον Άλιμο

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν επ' αυτοφώρω την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, στον Άλιμο δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 43 και 30 ετών, με την κατηγορία των διακεκριμένων κλοπών κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 21ης Σεπτεμβρίου, οι δύο άντρες εισήλθαν σε σπίτι στην περιοχή του Αλίμου, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα ισογείου, όπου διέρρηξαν χρηματοκιβώτιο αφαιρώντας πλήθος κοσμημάτων ενώ αφαίρεσαν και ένα άλλο χρηματοκιβώτιο.

Κατά τη διαφυγή τους, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν μεταβεί στην οικία μετά από σήμα του Κέντρου 'Αμεσης Δράσης, τους εντόπισαν και τους έκαναν σήμα για έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, οι δύο άντρες επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας ενώ πέταξαν στην αυλή του σπιτιού τα 2 χρηματοκιβώτια που μόλις είχαν αφαιρέσει όμως μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος κοσμημάτων, 2 κατσαβίδια, καλέμι, μεταλλικό εργαλείο για θραύση υαλοπινάκων, ζευγάρι γάντια, ιατρικές μάσκες.

Επιπρόσθετα κατά την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει την 14-9-2025 ακόμα ένα σπίτι στην περιοχή της Γλυφάδας. Συγκεκριμένα οι δράστες σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος του 1ου ορόφου από όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίασης της δράσης τους.

Διαβάστε επίσης