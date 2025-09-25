Μαρούσι: Γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον δάγκωσε στο χέρι

Ένα απίστευτο περιστατικό οικογενειακής έντασης σημειώθηκε στο Μαρούσι, όταν κλήθηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. για να αντιμετωπίσει επεισόδιο σε οικία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσήγαγαν στο Τμήμα Αμαρουσίου τρία μέλη οικογένειας: μια 30χρονη, τον αδελφό της και τη μητέρα τους.

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε όταν η 30χρονη φέρεται να επιτέθηκε στο πλήρωμα του περιπολικού. Μάλιστα, δεν δίστασε να δαγκώσει στο δεξί μπράτσο τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ο αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος της 30χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και βία κατά υπαλλήλων.