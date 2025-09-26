Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

Το σχέδιο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να προσληφθούν Ρομά ως ειδικοί φρουροί, οι οποίοι θα βρίσκονται στους καταυλισμούς της Αττικής σχολίασε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποφασίσει να προσληφθούν 100 Ρομά ως αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς για να αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν φαινόμενα παραβατικότητας στη δυτική Αττική και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρα μας.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέλος του χρόνου και έχει στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλα και την δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο στις κλοπές στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες.

Τα τελευταία 24ωρα αποφασίστηκε η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών Ρομά με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδιώμα των Ρομανί.

Στελέχη μάλιστα της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως μυστικοί αστυνομικοί.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρξει ανταπόκριση από τους πολίτες που ανήκουν στις τάξεις των Ρομά, ενώ ερωτηματικό είναι η αντιμετώπιση που θα έχουν από τη συγκεκριμένη κοινότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία) όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Αν το εγχείρημα στεφτεί με επιτυχία δεν αποκλείονται να γίνουν και άλλες προσλήψεις.

Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα για την προσλήψη Ρομά αστυνομικών

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Action24, «για την ελληνική Δημοκρατία και τη χώρα μας δεν υπάρχουν Ρομά, υπάρχουν Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μπεις στα Σώματα Ασφαλείας, στον Στρατό. Όποιος έχει τις προϋποθέσεις σαν Έλληνας να μπει, θα μπει», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει με τους συμπολίτες μας, Ρομά, είναι κοινωνικό και όχι αστυνομικό θέμα. Μέσα από την κοινωνική τους κατάσταση και μέσα από την κρίση που πέρασαν, που ήρθαν στο σημείο να αποτελούν πλέον το 75% με 78% της εγκληματικότητας, είναι θέμα της κοινωνίας να το λύσει και όχι της Αστυνομίας».

Στο ερώτημα πώς κρίνει την πρόσληψη Ρομά ως ειδικών φρουρών, ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε: «Ρομά για να κυνηγήσουν Ρομά; Όχι, είναι λάθος. Ένας άνθρωπος όταν θα βάλει τη στολή του αστυνομικού, όταν θα περάσει την εκπαίδευση στην Ακαδημία και θα δώσει τον όρκο του στην πατρίδα και σε αυτά που πρεσβεύει ως αστυνομικός. Όταν θα βγει στην ενεργό υπηρεσία είτε είναι Ρομά είτε δεν είναι Ρομά, είναι ένας αστυνομικός».