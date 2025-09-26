Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω καραμπόλας
Καραμπόλα με τη συμμετοχή οκτώ οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατήσια. Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Μπούσγου και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο αρκετά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές. Στο σημείο κατέφθασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς ελέγχους.
Η κίνηση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.
