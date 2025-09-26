Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

Ένα αγοράκι μόλις 11 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που γύριζε από το σχολείο του στην Ηγουμενίτσα και «έσβησε» στην άσφαλτο.

Όπως ανέφερε μάλιστα το Star, η τραγωδία έγινε μόλις λίγα μέτρα από το σχολείου του 11χρονου Μάξιμου και μπροστά στην επιχείρηση του πατέρα του.

Ο 11χρονος προσπάθησε να διασχίσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη. Ο 11χρονος Μάξιμος είχε νωρίτερα τηλεφωνήσει στη μητέρα του και της είχε πει πως δεν ένιωθε καλά και θα φύγει από το σχολείο. Η μητέρα του μάλιστα του ζήτησε να πάει στο κατάστημα του πατέρα του για να γυρίσουν μαζί στο σπίτι τους. Όταν, όμως, έφτασε ήταν ήδη αργά.

Ακολούθησαν δραματικές σκηνές: Οι γονείς βγήκαν στον δρόμο με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τον πανικό. Αυτόπτης μάρτυρας τόνισε χαρακτηριστικά στο ίδιο μέσο: «Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα ούτε φρεναρίσματα, ούτε τίποτα, άκουσα μόνο τη μάνα να ουρλιάζει και βγήκα έξω». Ο 11χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και έπειτα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.

Η γιατρός ΤΕΠ, Ελένη Νικολαΐδου, ανέφερε στο STAR «όλοι μαζευτήκαμε στο χώρο εκεί των επειγόντων και δώσαμε μάχη γι' αυτό το παιδί. Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα. Καμιά φορά σκεφτόμαστε επειδή είμαστε κι εμείς μάνες, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους».

Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι», είπε η 58χρονη οδηγός, στην κατάθεσή της.

Το αλκοτέστ που έγινε στην 58χρονη έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι αστυνομικοί έχουν βίντεο που δείχνει καθαρά ότι το παιδί προσπάθησε να περάσει από τη διάβαση πεζών, σε δρόμο όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να σταματούν.

Στο παρελθόν, η αδελφή της μητέρας του αγοριού είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο στην Εγνατία, αφήνοντας πίσω το μωρό της, το οποίο μεγάλωσε η οικογένεια που σήμερα θρηνεί ξανά.