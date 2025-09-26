Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - Δύο ελαφρά τραυματίες

Καραμπόλα με εμπλεκόμενα πέντε οχήματα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων -πέντε ΙΧ και ένα φορτηγό- σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά ένας άνδρας και μία γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στο σημείο αυτή την ώρα σημειώνεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

