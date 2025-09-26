Καστοριά: Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες στο Άργος Ορεστικό – Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες περίπου 35 ετών εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας της.

Η πτώση στο οδόστρωμα ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να τραυματιστούν σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Ο συνεπιβάτης, που φέρει τα βαρύτερα τραύματα, διασωληνώθηκε άμεσα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός της μηχανής παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Καστοριάς με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι αστυνομικοί της Τροχαίας εξετάζουν πληροφορίες που θέλουν τον οδηγό να έχασε τον έλεγχο όταν θαμπώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.