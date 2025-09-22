Καστοριά: 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στην λαϊκή αγορά
Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Καστοριάς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 24χρονου και ενός 39χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά.
Σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας ο 25χρονος αλλοδαπός που βρισκόταν στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τραυμάτισε με μαχαίρι τα δύο άτομα.
Λίγο αργότερα συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο.
Τα δύο θύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Καστοριάς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος
21:41 ∙ WHAT THE FACT
Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων
20:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:36 ∙ ΚΟΣΜΟΣ