Καστοριά: 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στην λαϊκή αγορά

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 24χρονου και ενός 39χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά.

Σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας ο 25χρονος αλλοδαπός που βρισκόταν στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τραυμάτισε με μαχαίρι τα δύο άτομα.

Λίγο αργότερα συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο.

Τα δύο θύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Καστοριάς.

