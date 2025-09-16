Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος«: Οδηγός ταξί επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μαχαίρι για μια κούρσα

«Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν», ανέφερε ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής


Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Κυριακής (14/9), όταν οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του για μια κούρσα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, φαίνεται πώς ο συγκεκριμένος οδηγός ενοχλούσε τους συναδέλφους του, είχε ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν σεβόταν την ουρά αναμονής των ταξί, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί συνάδελφός του και να προκληθεί ένταση το βράδυ της Κυριακής.

Ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και περιέγραψε στο Newsroom του ΕΡΤnews τι ακριβώς συνέβη: «Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Κάνει συνεχώς παραβιάσεις της σειράς προτεραιότητας και έχει εμπλακεί σε περιστατικά ακόμα και με κλοπές από επιβάτες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, η ένταση ξεκίνησε όταν ο οδηγός προσπάθησε να πάρει κούρσα παρακάμπτοντας τη σειρά αναμονής, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση συναδέλφου του, ο οποίος τον είχε επιπλήξει αρκετές φορές και είχε ενημερώσει τις αρχές.

«Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί του επιτέθηκε, του έπεσε και η θήκη του μαχαιριού. Ευτυχώς, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να παρέμβουν και εννοείται ότι επενέβη και η αστυνομία», περιέγραψε ο κ. Δίπλαρος.

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τα κενά στο νόμο για τα ταξί: «Ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Ζητάμε από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο».

