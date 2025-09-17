Μενίδι: Στις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του

Διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 16 Οκτωβρίου η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για τον οικοδόμο που κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2024 μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του, Ενκελέιντα, στο Μενίδι, στη μέση του δρόμου.

Το θύμα, μητέρα των δύο παιδιών τους, είχε επανειλημμένα ζητήσει προστασία από τις αρχές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διασφαλίσει την ασφάλειά της.

Η συγκεκριμένη δολοφονία, που σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, ανέδειξε ξανά τα σοβαρά κενά στον μηχανισμό αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και αποτέλεσε, μαζί με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, αφορμή για θεσμικές παρεμβάσεις και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η δίκη εκτιμάται ότι θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς, καθώς πλησιάζει η παρέλευση του 18μήνου της προσωρινής του κράτησης.

Η σημερινή διαδικασία δεν ξεκίνησε, καθώς δεν είχε δοθεί έγκαιρα εντολή από την Εισαγγελία Εφετών για τη μεταγωγή του από τις φυλακές Λάρισας. Τελικά, ο κατηγορούμενος εξουσιοδότησε εξ αποστάσεως τη συνήγορό του να τον εκπροσωπήσει.

Το δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων (τρεις γυναίκες και ένας άνδρας), στην απαγγελία της κατηγορίας από την εισαγγελέα και στη συνέχεια διέκοψε τη δίκη για τις 16 Οκτωβρίου, δίνοντας εντολή για τη μεταγωγή του κατηγορουμένου.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε η ενήλικη κόρη του ζευγαριού.

