Εντοπίστηκαν 1160 φωλιές θαλάσσιων χελωνών με τη συνδρομή πολιτών

Περισσότερες από 1.100 φωλιές θαλασσίων χελωνών Caretta caretta, σε Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος, αποκρυπτογραφήθηκαν με τη συνδρομή εκατοντάδων πολιτών.

Οι αναφορές αρχικά γίνονταν με τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ πια πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Για πάνω από 40 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ καταγράφει και προστατεύει τις φωλιές της θαλάσσιας χελώνας στις βασικές παραλίες ωοτοκίας της Ελλάδας, δεδομένου, όμως, ότι η ακτογραμμή είναι τεράστια και υπάρχουν σποραδικές φωλιές, η χρόνια εμπιστοσύνη στον σύλλογο – αποδεικνύεται μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη δράση, καταγράφοντας συνολικά 1.160 σε Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος.

Όπως έκανε γνωστό ο ΑΡΧΕΛΩΝ, η πρόσφατη έρευνα κατέγραψε 583 περιστατικά σποραδικής ωοτοκίας (1985–2024) στο Ιόνιο (εκτός των συστηματικά παρακολουθούμενων περιοχών).Ειδικότερα, η ωοτοκία ήταν διάσπαρτη κατά μήκος των ακτών του Ιονίου, ακόμη και βόρεια του 39°Β, στοιχείο που πιθανόν αντανακλά θερμότερα νερά.

Το 2024 καταγράφηκε για πρώτη φορά φωλιά στον Αμβρακικό Κόλπο, που ήταν γνωστός έως τώρα μόνο ως περιοχή τροφοληψίας. Παράλληλα, τρεις απροσδόκητες φωλιές εντοπίστηκαν και στον Κορινθιακό Κόλπο.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι καταγραφές σε βόρειες περιοχές του Ιονίου, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και τη χρήση ψηφιακών μέσων αναφοράς όσο και με την ανάκαμψη των πληθυσμών της caretta στη Μεσόγειο.

Όσων αφορά τα ευρήματα από την καταγραφή στο Αιγαίο, από τη σχετική έρευνα του ΑΡΧΕΛΩΝ, επιβεβαιώθηκαν 577 περιστατικά ωοτοκίας (1984-2024, εκτός των συστηματικά παρακολουθούμενων περιοχών).

Πιο συγκεκριμένα, η Κρήτη βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με 309 περιστατικά ωοτοκίας, πιθανώς λόγω των θερμότερων νερών της. Αναφέρθηκαν, επίσης, ωοτοκίες μέχρι τη Λέσβο, τη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, ακόμη και ορισμένες εμφανίσεις χελωνών στη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.

Πολύτιμα δεδομένα

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες όχι μόνο ανέφεραν αλλά και προστάτεψαν τις φωλιές, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οπως τονίζει ο Νίκος Μανίας, μέλος του Δικτύου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, «κάθε φωτογραφία, κάθε μήνυμα και κάθε στίγμα GPS που φτάνει σε εμάς αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι στο απέραντο παζλ της γνώσης για τη ζωή».

Για μέτρα προστασίας

Η συστηματική μακρόχρονη εργασία της Επιστημονικής Επιτροπής του ΑΡΧΕΛΩΝ ήταν απαραίτητη για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που παρείχαν οι πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες συνέβαλαν ενεργά στην επιστημονική γνώση, παρέχοντας δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να σχεδιαστούν στοχευμένα μέτρα προστασίας.

Η πρώτη εκκόλαψη

Για το φετινό καλοκαίρι, στις 9 Ιουλίου, καταγράφηκε η πρώτη εκκόλαψη της χρονιάς στην παραλία της Ελαίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, στην Πελοπόννησο. Η ημερομηνία της πρώτης εκκόλαψης ήταν πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά, από το 1984 μέχρι σήμερα, και αποτελεί ορόσημο στα 42 χρόνια συνεχούς δράσης του συλλόγου.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»