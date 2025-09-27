Τι αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες στα λεωφορεία - Τι κάνουν οι οδηγοί τα χρήματα που βρίσκουν

Πορτοφόλια, τσάντες και ασυνήθιστα αντικείμενα - Το φαινόμενο των ξεχασμένων αντικειμένων στα λεωφορεία

Τι αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες στα λεωφορεία - Τι κάνουν οι οδηγοί τα χρήματα που βρίσκουν
TATIANA_BOLARI/EUROKINISSI
Λίγη βιασύνη, η καθημερινή πίεση ή απλώς ξεχασιά: πολλοί Θεσσαλονικείς και επισκέπτες αφήνουν προσωπικά αντικείμενα πίσω τους όταν κατεβαίνουν από τα λεωφορεία ή το μετρό. Από κινητά, ακουστικά, τσάντες και πορτοφόλια με κάρτες, μέχρι ζακέτες, γυαλιά και ιατρικά μηχανήματα. Κάποιες φορές, η ξεχασιά φτάνει στα άκρα, με επιβάτες να αφήνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, βαλίτσες ή ακόμη και μουσικά όργανα – ενώ πριν από δύο δεκαετίες μια μητέρα άφησε το παιδί της σε λεωφορείο!

Όπως λένε από τον ΟΑΣΘ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «σχεδόν κάθε μέρα κάποιος ξεχνάει κάτι». Οι εργαζόμενοι πολλές φορές αναγνωρίζονται για την παρατηρητικότητα και την ειλικρίνειά τους, όπως όταν ένας οδηγός βρήκε κάτω από κάθισμα λεωφορείου σακούλα με 9.000 ευρώ ή πορτοφόλια με 2.500 και 1.400 ευρώ.

Μερικά αντικείμενα είναι πιο ασυνήθιστα, όπως ένα βιολί, για το οποίο ο ιδιοκτήτης, όταν το παρέλαβε, έκανε δώρο στους υπαλλήλους ένα κονσέρτο. Οι παλαιότεροι θυμούνται και την περίπτωση μητέρας που ξέχασε το 5χρονο παιδί της, με αίσιο τέλος χάρη στην παρέμβαση του οδηγού.

Τα μικρά ξεχασμένα ποσά, όπως κέρματα ή 10-15 ευρώ, φυλάσσονται από τον ΟΑΣΘ και στο τέλος του χρόνου διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά. Το 2024 συγκεντρώθηκαν και δωρήθηκαν 600 ευρώ.

Όποιος χάσει αντικείμενο μπορεί να επικοινωνεί με τον ΟΑΣΘ στο 11085 καθημερινά, από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ., για να το παραλάβει από το Γραφείο Απολεσθέντων μετά από ταυτοποίηση. Στα ΚΤΕΛ Σερρών οι οδηγοί χρησιμοποιούν ομαδική συνομιλία στο Viber και αναζητούν τους ιδιοκτήτες ακόμα και μέσω Facebook.

Το νέο μετρό της Θεσσαλονίκης έχει επίσης Υπηρεσία Απολεσθέντων. Τα συχνά ξεχασμένα αντικείμενα είναι κυρίως κινητά, ακουστικά, μπρελόκ και ψώνια. Οι επιβάτες μπορούν να τα αναζητήσουν τηλεφωνικά στο 231 2312222, ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας στο thessmetro.gr ή με γραπτή δήλωση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, παραλαμβάνοντάς τα μετά από ραντεβού στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

