Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο 40χρονος άνδρας που έπεσε θύμα αστυνομικού στην Ξάνθη.

Πρόκειται για ομογενή που ζει μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες, προκειμένου να επισκεφθεί την οικογένειά του στην Ξάνθη. Σύμφωνα με το xanthinews.gr, ο 40χρονος ομογενής είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής. Το γεγονός αυτό φαίνεται να τον έκανε ακόμα πιο ευάλωτο στα χέρια ενός ανθρώπου που όφειλε να τον προστατεύει.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αστυνομικός που υπηρετεί στην Ξάνθη, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη». Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.