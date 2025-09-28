Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο Έλληνα πολίτη

Συνελήφθη αστυνομικός στην Ξάνθη για παράβαση καθήκοντος και σωματική βλάβη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο Έλληνα πολίτη
Χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη ένας αστυνομικός που υπηρετεί στην Ξάνθη. Ο λόγος ήταν παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη, που ανέφερε περιστατικά τα οποία φέρεται να συνέβησαν χθες το πρωί (27/09). Η έρευνα της Αστυνομίας έδειξε ότι ο αστυνομικός ήταν πράγματι εμπλεκόμενος.

Σύμφωνα με το xanthinews, ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά, φέρεται να προσέγγισε έναν 40χρονο Έλληνα-Γερμανό πολίτη στην περιοχή του Σουνίου. Του πέρασε χειροπέδες καθώς τον πέρασε για παράνομο μετανάστη, τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο και τον ξυλοκόπησε πριν τον εγκαταλείψει.

Το θύμα, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και έχει δυσκολίες στην επικοινωνία, είχε επιστρέψει προσωρινά στην Ξάνθη για να δει τους γονείς του.

Εκτός από την ποινική υπόθεση, έχει ξεκινήσει και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του. Ο αστυνομικός οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει σε ανακοίνωση της «Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».

