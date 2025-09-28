Φυλακές Χανίων: Σε απεργία πείνας προχωρούν κρατούμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης
Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους
Τριήμερη απεργία πείνας, ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή (28/9) επτά κρατούμενοι στις φυλακές Χανίων ηλικίας 18–20 ετών, καταγγέλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».
Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:
Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
Την κινητοποίηση σύμφωνα με την ΕΡΤ, γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων.
Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr