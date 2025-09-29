Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις πυρκαγιές στην επικράτεια.

Από τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (27/9), έως τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (28/9), εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη μία.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

