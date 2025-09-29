Ταλαιπωρία για 49 επιβάτες: Απαγόρευση απόπλου στις Σπέτσες λόγω μηχανικής βλάβης
Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε σε επιβατηγό–ταχύπλοο στο λιμάνι των Σπετσών, καθώς παρουσίασε αδυναμία εκκίνησης των μηχανών του.
Στο πλοίο επέβαιναν 49 επιβάτες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν με προορισμό την Ύδρα και τον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις Αρχές, όλοι οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
