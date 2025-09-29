Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο στην Πλατεία Ομήρου - 75χρονος παρασύρθηκε από όχημα

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 75χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα στην Πλατεία Ομήρου στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα μετά την παράσυρσή του στην προσπάθεια να διασχίσει τον δρόμο.

Ο ηλκιωμένος απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικής σειράς από έξι πυροσβέστες που επιχειρούσαν με δύο οχήματα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων.

Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και νοσηλεία.

Στο σημείο βρέθηκε και η Ελληνική Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου.

