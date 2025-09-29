Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, έρχεται το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, με στόχο να παρακολουθήσει από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επισκεφθεί το ελληνικό γραφείο της EPPO στην Αθήνα και θα έχει διαδοχικές επαφές με υπουργούς, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη των τελωνείων και τον γενικό εισαγγελέα. Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «σιδηρά κυρία» της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης

Πρώην επικεφαλής της ρουμανικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς, η Λάουρα Κοβέσι έγινε η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποστολή την πάταξη διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και απάτης σε όλη την ΕΕ. Γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της, έχει ηγηθεί μεγάλων ερευνών σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι ελληνικές υποθέσεις που διερευνά

Η Κοβέσι έχει ενεργό ρόλο σε δύο από τις πιο κρίσιμες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, με ζημιά που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει αποκαλύψει εκτεταμένη διαφθορά με πλαστά βοσκοτόπια, ψευδή ΑΦΜ και πολιτικές παρεμβάσεις.

Τραγωδία στα Τέμπη: Η EPPO εξετάζει την καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που συνδέεται με την πολύνεκρη σύγκρουση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η περιβόητη σύμβαση 717, για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, με την Κοβέσι να έχει καταγγείλει εμπόδια από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η επίσκεψή της στην Αθήνα θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα στις έρευνες που αγγίζουν τον πυρήνα της διαφάνειας και της λογοδοσίας της χώρας.